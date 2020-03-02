Ліон переміг Сент-Етьєн у дербі, розкішний гол ударом через себе: Ліга 1, неділя

У 27-му турі французької Ліги 1 в неділю зіграли 3 матчі, серед яких – дербі між Ліоном та Сент-Етьєном. Читайте звіт на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 27 тур

Нант – Лілль – 0:1

Гол: Андре, 58

Бордо – Ніцца – 1:1

Голи: Де Превілль, 21 – Уна, 57

Ліон – Сент-Етьєн – 2:0

Голи: Дембеле, 27, 90+5 (пен)

Лілль на виїзді манімально здолав Нант та продовжує мріяти про Лігу чемпіонів, відстаючи від топ-3 лише на одне очко. Єдиний гол забив Андре після навісу Ренату Санчеша з кутового. Нант опустився у другий десяток таблиці.

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Бордо та Ніцца розійшлися миром. Відзначимо красивий гол Адама Уна, забитий ударом у падінні. Асист в активі екс-гравця Барселони Ваге. Обидві команди продовжують перебувати в середині таблиці.

Le très beau but D’Adam Ounas ️ pic.twitter.com/YIKkPR9Ew4 — Le saviez vous? Football (@Conte2Foot) March 1, 2020

Замикав програму 27-го туру центральний матч дня – у Ронському дербі зустрічалися Ліон та Сент-Етьєн. "Ткачі" вийшли вперед в середині першого тайму завдяки голу Дембеле, який відправив м'яч у ворота після розіграшу штрафного. На останніх секундах той-таки Дембеле оформив дубль, реалізувавши пенальті. У підсумку 2:0 – команда Руді Гарсії піднялася на 5 місце.

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