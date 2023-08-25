Токо-Экамби стал игроком Абхи, сообщает официальный твиттер клуба.

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Трансфер из Лиона получился для саудитов достаточно бюджетным: за Экамби заплатили 1,5 млн евро и еще могут выплатить 500 тысяч евро бонусами. Transfermarkt сообщает, что за камерунца заплатили 1,7 млн.

Добавим, что перед стартом прошлого сезона Токо-Экамби перешел в Лион из Вильяреала, но уже зимой отправился в аренду в Ренн, который противостоял Шахтеру в Лиге Европы. За Лион Карл провел 19 матчей в прошлом сезон, записав в свой актив 4 гола и 2 ассиста. В Ренне камерунец сыграл 17 игр, в которых отметился 3 голами и 2 ассистами.

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