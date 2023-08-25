Токо-Екамбі став гравцем Абхи, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Трансфер з Ліона вийшов для саудитів досить бюджетним: за Екамбі заплатили 1,5 млн євро та ще можуть виплатити 500 тисяч євро бонусами. Transfermarkt повідомляє, що за камерунця заплатили 1,7 млн.

Додамо, що перед стартом минулого сезону Токо-Екамбі перейшов до Ліона з Вільяреала, але вже взимку вирушив в оренду до Ренна, який протистояв Шахтарю в Лізі Європи. За Ліон Карл провів 19 матчів минулого сезон, записавши до свого активу 4 голи та 2 асисти. У Ренні камерунець зіграв 17 ігр, в яких відзначився 3 голами та 2 асистами.

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