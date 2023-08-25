Фенербахче на своем официальном сайте сообщил о трансфере Ливаковича.

Рекордсмен Шахтера среди легионеров официально променял АПЛ на Турцию

28-летний хорват подписал со стамбульским клубом контракт на 5 лет. Фенербахче выплатил за основного вратаря сборной Хорватии довольно смешную сумму для современных реалий: 6 млн 650 тысяч евро + 950 тысяч евро бонуса.

Напомним, что Ливакович стал одним из открытий ЧМ-2022 – благодаря ему Хорватия добыла бронзу Мундиаля, а сам вратарь стал героем серий пенальти против Японии и Бразилии. Доминик почти всю карьеру провел за Динамо Загреб, за которое отыграл 290 матчей и пропустил 233 мяча.

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