Лион окончательно определился с тренером – Луческу не захотел браться за эту работу после провалов двух чемпионов мира
Кризисный французский гранд устал искать нового главного тренера. Пьер Саж доработает нынешний сезон.
Лион катастрофично начал сезон под руководством Лорана Блана. Позже его заменил другой чемпион мира – Фабио Гроссо. Однако итальянец не смог нормализовать ситуацию и очень быстро тоже покинул клуб.
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Пока клуб находился в поисках нового тренера, командой руководил Пьер Саж. Ему удалось улучшить результаты, подняв Лион из зоны вылета. В конце концов руководство решило, что этот специалист будет работать по меньшей мере до лета 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба "ткачей".
Напомним, что шанс возглавить Лион был у Мирчи Луческу. Однако румын отказался от предложения, мотивировав свое решение тем, что "привык работать с претендентами на чемпионство".
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