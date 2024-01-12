Лион катастрофично начал сезон под руководством Лорана Блана. Позже его заменил другой чемпион мира – Фабио Гроссо. Однако итальянец не смог нормализовать ситуацию и очень быстро тоже покинул клуб.

Владелец 7-кратного чемпиона Франции выпил бокал пива с фанатами

Пока клуб находился в поисках нового тренера, командой руководил Пьер Саж. Ему удалось улучшить результаты, подняв Лион из зоны вылета. В конце концов руководство решило, что этот специалист будет работать по меньшей мере до лета 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба "ткачей".

Напомним, что шанс возглавить Лион был у Мирчи Луческу. Однако румын отказался от предложения, мотивировав свое решение тем, что "привык работать с претендентами на чемпионство".

Ліон у найкрутішому піке за 73 роки свого існування – скандальні причини і несподіваний рятівник