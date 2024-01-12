Ліон катастрофічно розпочав сезон під керівництвом Лорана Блана. Пізніше його замінив інший чемпіон світу – Фабіо Гроссо. Однак італієць не зміг нормалізувати ситуацію й дуже швидко також покинув клуб.

Власник 7-разового чемпіона Франції випив келих пива з фанатами

Поки клуб перебував у пошуках нового тренера, командою керував П'єр Саж. Йому вдалося покращити результати, піднявши Ліон із зони вильоту. Зрештою, керівництво вирішило, що цей фахівець працюватиме щонайменше до літа 2024 року. Про це повідомляє прес-служба "ткачів".

Нагадаємо, що шанс очолити Ліон був у Мірчі Луческу. Однак румун відмовився від пропозиції, мотивувавши своє рішення тим, що "звик працювати з претендентами на чемпіонство".

Ліон у найкрутішому піке за 73 роки свого існування – скандальні причини і несподіваний рятівник