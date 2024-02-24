Лион переиграл Метц (2:1) в 23 туре чемпионата Франции. Результат и обзор игры читайте на "Футбол 24".

Лига 1, 23 тур

Метц – Лион – 1:2

Голы: Микаутадзе, 13 – Ляказетт, 45+1, Бенрама, 61

Лион набрал неплохую форму, одержав три победы подряд в чемпионате. Это позволило "ткачам" подняться в турнирной таблице.

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Выездной матч против аутсайдера был хорошей возможностью Лиону добавить еще три очка в свою копилку. Команда Саже контролировала мяч, но пропустила на 13 минуте контратаку, а Жорж Микаутадзе не промахнулся, перебросив Лопеша. Отыграться удалось лишь под конец первого тайма Лиону. Ляказетт классно разобрался в штрафной площади и отправил мяч в сетку ворот.

После перерыва Лион продолжил контролировать игру, но было тяжело создавать моменты. Гол удалось забить на 61 минуте. Саид Бенрама оформил свой дебютный мяч за "ткачей". Рефери зафиксировал победу "ткачей" 2:1.

Лион находится на 10 месте с 28 очками и на два пункта отстает от Марселя. Метц остался на 17 строчке с 17 баллами.

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