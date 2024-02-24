Ліон переграв Метц (2:1) у 23 турі чемпіонату Франції. Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24".

Ліга 1, 23 тур

Метц – Ліон – 1:2

Голи: Мікаутадзе, 13 – Ляказетт, 45+1, Бенрама, 61

Ліон набрав непогану форму, здобувши три перемоги поспіль у чемпіонаті. Це дозволило "ткачам" піднятися у турнірній таблиці.

Дві зірки ПСЖ планують втечу з клубу – на них витратили понад 160 мільйонів

Виїзний матч проти аутсайдера був хорошою можливістю Ліону додати ще три очки у свою скарбничку. Команда Саже контролювала м'яч, але пропустила на 13 хвилині контратаку, а Жорж Мікаутадзе не схибив, перекинувши Лопеша. Відігратися вдалося лише під кінець першого тайму Ліону. Ляказетт класно розібрався у штрафному майданчику і відправив м'яч у сітку воріт.

По перерві Ліон продовжив контролювати гру, але було важко створювати моменти. Гол вдалося забити на 61 хвилині. Саїд Бенрама оформив свій дебютний м'яч за "ткачів". Рефері зафіксував перемогу "ткачів" 2:1.

Ліон перебуває на 10 місці з 28 очками і на два пункти відстає від Марселя. Метц залишився на 17 сходинці з 17 балами.

Ліон у найкрутішому піке за 73 роки свого існування – скандальні причини і несподіваний рятівник