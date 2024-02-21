Уход Килиана Мбаппе не единственная проблема парижан. По информации Le Parisien, Рандаль Коло Муани и Гонсалу Рамуш задумались об уходе из ПСЖ.

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Отмечается, что руководство французского клуба не планирует отпускать игроков, поскольку их уход через год после перехода стал бы признанием провала трансферного блока клуба. Впрочем, в ПСЖ задумываются над тем, насколько Гонсалу подходит под игровые принципы Луиса Энрике.

Оба футболиста пополнили состав парижан прошлым летом. Рамуша арендовали с правом выкупа за 65+15 млн евро, которое затем было активировано. За Коло-Муани заплатили 95 млн евро.

Сейчас у Рендаля Коло Муани девять голов и три ассиста в 26 матчах, а у Гонсало Рамуша семь забитых мячей в 25 матчах во всех турнирах.

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