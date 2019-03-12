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Лион хотел вернуть Бензема прошлым летом

16:52 28 Читати українською
Лион хотел вернуть Бензема прошлым летом
Карим Бензема в Лионе / ФК Лион

Форвард Реала Карим Бензема летом 2018 года мог вернуться в Лион.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола признался, что клуб хотел вернуть своего воспитанника Карима Бензема прошлым летом. Из-за отъезда Криштиану Роналду и Зинедина Зидана будущее француза было под вопросом, однако Флорентино Перес решил сохранить его в команде.

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"Мы разговаривали с ним прошлым летом, ведь шансы на его возвращение в Лион выросли, но мы не дошли до финансового согласия. Для него было бы прекрасно вернуться домой", – сказал Ола Le Sport.

Карим Бензема является воспитанником "ткачей" и выступал за основную команду с 2005 по 2009 годы, откуда перешел в Реал за 35 млн евро.

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