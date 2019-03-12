Ліон хотів повернути Бензема минулого літа

Іспанія — 17:00 3335
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Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0
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Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФАЛіга чемпіонів — 16:52 1876
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Від Ман Сіті та збірної України – до повного забуття: як склалася доля талантів, які загубилися у Динамо та ШахтаріСергій Тищенко — 14:00 5919
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Зоря оголосила про підписання японця УратиУкраїна — 12:12 1429
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"Том Круз пішов з нами у нічний клуб". Дмитро Коваленко – українець, який підкорив МЛС і товаришує з БекхемомІнтерв’ю — 12:00 5520