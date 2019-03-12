Ліон хотів повернути Бензема минулого літа

Форвард Реала Карім Бензема влітку 2018 року міг повернутись у Ліон.

Президент Ліона Жан-Мішель Ола зізнався, що клуб прагнув повернути свого вихованця Каріма Бензема минулого літа. Через від'їзд Кріштіану Роналду та Зінедіна Зідана майбутнє француза було під питанням, проте Флорентіно Перес вирішив зберегти його в команді.

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"Ми розмовляли з ним минулого літа, адже шанси на його повернення в Ліон виросли, але ми не дійшли до фінансової згоди. Для нього було би чудово повернутись додому", – сказав Ола Le Sport.

Карім Бензема є вихованцем "ткачів" і виступав за основну команду з 2005 по 2009 роки, звідки перейшов у Реал за 35 млн євро.