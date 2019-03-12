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Реал подписал самого желанного тренера мира – украинский вопрос, зарплата и условия Зидана, знаки истории

10:57 384 Читати українською
Реал подписал самого желанного тренера мира – украинский вопрос, зарплата и условия Зидана, знаки истории
Зинедин Зидан возглавил Реал
Тарас Котив Тарас Котив

Зинедин Зидан возглавил Реал Мадрид. Завоеватель Киева. Тренер, который трижды подряд брал Лигу чемпионов, а после финала в столице Украины покинул свой пост. Это не первый подобный случай в истории Реала.

Переговоры под знаком революции – Зизу ставит условия

Зидана очень хотел Ювентус и еще 3 топ-клуба. Пожалуй, на сегодня это был самый желанный свободный тренер такого уровня и достижений. ПСЖ и Челси также мечтали о Зинедине, поскольку Томас Тухель и Маурицио Сарри не убеждают результатами. Однако в итоге имеем возвращение Зизу в Реал через 284 дня после ухода. Президент "королевского" клуба Флорентино Перес достиг этого благодаря двум разговорам по телефону. Наставник ответил согласием на второй звонок президента. Угадайте, кто был в более выгодной роли на этот раз и выдвигал свои условия?

Зидан официально вернулся в Реал

Зидан по проценту побед на посту главного тренера Реала уступает только Моуринью, а по титулам – Муньосу.

Француз покинул Мадрид 31-го мая 2018 года, через несколько дней после завоевания Киева в 3-м подряд выигранном финале Лиги чемпионов. Marca утверждает, что в его сердце Реал всегда был вариантом №1, хотя Зидан не планировал возвращаться так быстро. Сейчас же он приходит на значительно лучшие условия, чем мог ожидать сам или его преемники Лопетеги и Солари. Приходит победителем, который должен провести радикальную революцию и получил гарантии долговременного проекта. Именно его уход спровоцировал эффект домино. И теперь Зидан стал боссом, а не заложником ситуации, каким бы был, если бы никуда не уходил.

По первым слухам, француз будет зарабатывать примерно 20 миллионов евро в год. Также он выдвинул ряд условий, среди которых полный контроль над командой, продажа нескольких ненужных ему игроков, вето на трансферы Неймара и Хамеса в Реал, а также на уход Марсело и Иско. В то же время Перес должен попробовать подписать Мбаппе.

Цели на остаток сезона 2018/19

Прежде всего Реал должен обеспечить себе место в Лиге чемпионов. Сделать это будет несложно. Над 5-м местом у Мадрид 10-очковое преимущество. Зидан попытается также восстановить чемпионское качество Марсело, Иско и Гарета Бейла, которые потеряли место в основе при Солари и нарывались на жесткую обструкцию фанатов и временного тренера. В текущем сезоне уже нельзя ничего сделать, поэтому настоящая борьба за трофеи стартует с лета, когда начнется трансферная кампания.

Украинский вопрос

Андрей Лунин имел все шансы вернуться в Реал на роль второго вратаря после завершения сезона 2018/19, но сейчас эта сделка под большим вопросом. Во-первых, сейчас третьим вратарем является сын Зидана Лука. Во-вторых, Навас был одним из символов побед Зинедина в ЛЧ. Уход костариканца может и не состояться, хотя Флорентино будет настаивать на том, чтобы Куртуа оставался №1, несмотря на 15 пропущенных голов за последние 10 матчей и довольно посредственную форму бельгийца, который пока не выглядит спасителем побед.

Испанские СМИ говорят, что одним из условий Зидана было светлое "сливочное" будущее его сына Луки, который должен набрать вес в командном ростере. Поэтому в этом раскладе пока вообще нет места для Лунина. Как минимум на следующий сезон. Однако Реал – это такое место, где все очень быстро меняется. Тем более, что вратарский вопрос всегда был предметом больших споров между испанским президентом и французским тренером.

Исторический аспект. Зидан – 9-й, кто входит дважды в одну реку Реала

Хасинто Кинкосес был первым, кто это сделал. В послевоенные годы с годичной паузой он возглавлял Реал на 2 сезона. Выиграл Кубок Испании 1945/46. В 1947-м вернулся спасать Мадрид, но провалился и был уволен уже спустя 17 туров. Кинкосеса заменил Бальтасар Альбенис также привел к победе в Кубке, но за второе пришествие также продержался недолго – 16 матчей.

Мигель Муньос, самый титулованный тренер в истории Реала, впервые взялся за руль "бланкос" в сезоне 1958/59, приведя ко 2-го месту. Когда он вернулся в 1960-м, наступила золотая эра продолжительностью 14 лет. Мадрид выиграл 9 чемпионатов и 2 Кубка Испании, 2 Кубка европейских чемпионов и 1 Межконтинентальный Кубок. Зидан за титулами в тренерской карьере уступает только ему: 9 против 14.

Луис Моловны возвращался аж 4 раза! Он заменил Муньоса в 1974-м, но выиграл только Кубок Испании. Вернулся через 3 года, чтобы дважды выиграть Примеру и снова уйти. В сезоне 1981/82 пришел ради двух последних матчей сезона, который мадридцы завершили на 4-м месте. А во время четвертого пришествия в 1985-м привел Реал к победе в Кубке УЕФА.

Ди Стефано тренировал "королей" в 1982-84 годах, после третьего прихода Моловны. В его первый сезон Реал везде финишировал вторым: в чемпионате и Кубке Испании, а также Кубка Обладателей Кубков. Затем снова было серебро Примеры и временное возвращение в 1991-м.

Лео Беенхаккер в конце 1980-х выиграл 2 чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок. Однако в 1992-м не смог повторить, финишировав на 2-м месте. Два периода Хосе Камачо были чем-то очень странным и кратковременным. Экс-игрок Реала и бывший наставник сборной Испании в 1998-м продержался 22 дня, а через 6 лет ушел в сентябре на старте сезона.

Фабио Капелло начал свою мадридское приключение в сезоне 1996/97 после ухода из Милана. Итальянец выиграл напряженный чемпионат Испании у Барселоны и ушел. Через 10 лет история повторилась. Капелло триумфовал в Примере, но продержался всего сезон.

Зидан и Реал – это история особой любви, как пишут в Испании. Впрочем нужно делать важное примечание: на старте второй эпопеи француза. Свой последний сезон он мог полностью провалить, что признает сам. На внутренней арене Реал проваливался, а спас его киевский финал Лиги чемпионов и уверенная победа над Ливерпулем. У него есть время до конца сезона спокойно провести аудит состава и попрощаться с балластом. Есть доверие президента и деньги на трансферы. И неплохой шанс стать самым титулованным тренером в истории Реала и окончательно разбить всех скептиков.

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