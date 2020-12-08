Лінгард може продовжити кар'єру в Реал Сосьєдаді
Черговий клуб поклав око на півзахисника манкуніанців Джессі Лінгарда.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард може покинути "червоних дияволів" вже у січні.
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Представники гравця вивчають можливі варіанти подальшого розвитку кар'єри 27-річного гравця, повідомляє видання Sky Sports. Серед клубів, з якими контактують агенти, найчастіше називають Реал Сосьєдад.
Контракт Лінгарда з Манчестер Юнайтед чинний до літа 2021 року, проте клуб може активізувати опцію продовження співпраці ще на сезон. Наразі представники футболіста розглядають варіанти з орендою на другу частину сезону.
Нагадаємо, у поточному сезоні Джессі провів за команду Сульшера лише 2 матчі у кубку Англії.
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