Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард може покинути "червоних дияволів" вже у січні.

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Представники гравця вивчають можливі варіанти подальшого розвитку кар'єри 27-річного гравця, повідомляє видання Sky Sports. Серед клубів, з якими контактують агенти, найчастіше називають Реал Сосьєдад.

Контракт Лінгарда з Манчестер Юнайтед чинний до літа 2021 року, проте клуб може активізувати опцію продовження співпраці ще на сезон. Наразі представники футболіста розглядають варіанти з орендою на другу частину сезону.

Нагадаємо, у поточному сезоні Джессі провів за команду Сульшера лише 2 матчі у кубку Англії.

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