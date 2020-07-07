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Лингард может оказаться в Вест Хэме – есть нюанс

19:23 - Читати українською
Лингард может оказаться в Вест Хэме – есть нюанс
Джесси Лингард / Action Images via Reuters

Лондонский Вест Хэм заинтересован в подписании полузащитника Манчестер Юнайтед Джесси Лингарда. Трансфер воспитанника "красных дьяволов" возможен при одном условии.

Хавбек манкунианцев может перебраться в Лондон в ближайшее трансферное окно, сообщает The Independent.

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Лингард проиграл конкуренцию за место в основе Юнайтед и готов покинуть родной клуб после сезона 2019/20. Ранее на него претендовал Милан. Теперь же в подписании Лингард заинтересован наставник Вест Хэма Дэвид Мойес. Правда, трансфер в лагерь "молотков" возможен только при условии сохранения ими прописки в АПЛ. В данный момент Вест Хэм занимает 16-е место и опережает зону вылета на 4 очка.

В нынешнем сезоне Джесси Лингард провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 2 ассиста. После рестарта сезона он сыграл лишь 62 минуты в поединке Кубка Англии против Норвича.

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