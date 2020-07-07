Лінгард може опинитися у Вест Хемі – є нюанс

Лондонський Вест Хем зацікавлений у підписанні півзахисника Манчестер Юнайтед Джессі Лінгарда. Трансфер вихованця "червоних дияволів" можливий за однієї умови.

Хавбек манкуніанців може перебратися до Лондона в найближче трансферне вікно, повідомляє The Independent.

Борусія Д встановила дедлайн на трансфер Санчо

Лінгард програв конкуренцію за місце в основі Юнайтед і готовий покинути рідний клуб після сезону 2019/20. Раніше на нього претендував Мілан. Натомість тепер у підписанні Лінгарда зацікавлений керманич Вест Хема Девід Мойєс. Щоправда, трансфер до табору "молотків" можливий лише за умови збереження ними прописки в АПЛ. Наразі Вест Хем посідає 16-те місце та випереджає зону вильоту на 4 очки.

У нинішньому сезоні Джессі Лінгард провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 2 асисти. Після рестарту сезону він зіграв лише 62 хвилини в поєдинку Кубка Англії проти Норвіча.

"Зінченко – найбільший пройдисвіт Ман Сіті": фани лупцюють українця за унікальний фейл в АПЛ, але він видав матч сезону