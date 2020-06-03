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Милан намерен подписать Лингарда – скандальный игрок Манчестер Юнайтед готов покинуть Олд Траффорд

20:24 40 Читати українською
Милан намерен подписать Лингарда – скандальный игрок Манчестер Юнайтед готов покинуть Олд Траффорд
Джесси Лингард и Антони Марсьяль / Фото ФК МЮ

Похоже, полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард проводит свой последний сезон в лагере "красных дьяволов".

Милан заинтересован в услугах Джесси Лингарда, сообщает The Independent.

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Издание утверждает, что 27-летний англичанин также стремится покинуть Манчестер Юнайтед и видит соблазнительной перспективу перебраться к итальянскому гранду. Также по информации СМИ, хавбеком интересуются Рома и Атлетико.

В нынешнем сезоне АПЛ Лингард провел 20 матчей, но результативными действиями не отличался.

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