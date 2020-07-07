Боруссия Д установила дедлайн на трансфер Санчо

Считанные дни остались у всех желающих, чтобы приобрести звезду сборной Англии.

Руководство дортмундской Боруссии готово вести переговоры о продаже полузащитника команды Джейдон Санчо только до 31 июля, сообщает издание Ruhr Nachrichten.

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После этого дедлайна немецкий клуб не расстанется с 20-летним футболистом.

В то же время журналист издания Bild Кристиан Фальк на своей странице в социальной сети Твиттер сообщил об особых сроках для Манчестер Юнайтед. Напомним, фаворитом в борьбе за англичанина считаются именно "красные дьяволы", однако они пока не готовы удовлетворить финансовые запросы "шмелей", которая требует за своего игрока больше 110 млн евро. Фальк отмечает, что манкунианцы имеют время на совершение сделки до 10 августа.

Контракт Джейдона с немецким клубом будет действовать до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне он провел за Боруссию 44 поединка во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал столько же голевых передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 117 млн ​​евро.

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