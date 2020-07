Линекер посвятил Ярмоленко стихотворные строки после гола в ворота Челси

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на победный гол Андрея Ярмоленко в ворота Челси (3:2).

"Yarmolenko with a body blow against the flow. I know, I'll go", – написал Линекер в своем Твиттере. К сожалению, в переводе рифма теряется: "Ярмоленко сокрушительным ударом пошел против течения. Я знаю, я пойду".

Пушка Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Челси – 3:2

Напомним, Ярмоленко стал героем Вест Хэма в матче 32-го тура АПЛ против Челси. Украинец вышел на замену на 78-й минуте, а в конце матча забил победный гол.

Благодаря победе над "синими" Вест Хэм набрал 30 очков и оторвался от зоны вылета на 3 пункта. В активе самого Ярмоленко в нынешнем сезоне теперь 4 гола и один ассист в 17-и встречах.

Вест Хэм победил Челси: забитый гол и триумфальный футбол от Ярмоленко, Антонио – герой встречи, Кепа – не топ-вратарь