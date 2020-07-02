toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Линекер посвятил Ярмоленко стихотворные строки после гола в ворота Челси

2 июля 10:13 - Читати українською
Линекер посвятил Ярмоленко стихотворные строки после гола в ворота Челси
Гари Линекер / Getty images

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на победный гол Андрея Ярмоленко в ворота Челси (3:2).

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
89’ Андрей Ярмоленко
 
Виллиан 42’
Виллиан 71’
42’ Виллиан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
71’ Виллиан
89’ Андрей Ярмоленко

"Yarmolenko with a body blow against the flow. I know, I'll go", – написал Линекер в своем Твиттере. К сожалению, в переводе рифма теряется: "Ярмоленко сокрушительным ударом пошел против течения. Я знаю, я пойду".

Пушка Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Челси – 3:2

Напомним, Ярмоленко стал героем Вест Хэма в матче 32-го тура АПЛ против Челси. Украинец вышел на замену на 78-й минуте, а в конце матча забил победный гол.

Благодаря победе над "синими" Вест Хэм набрал 30 очков и оторвался от зоны вылета на 3 пункта. В активе самого Ярмоленко в нынешнем сезоне теперь 4 гола и один ассист в 17-и встречах.

Вест Хэм победил Челси: забитый гол и триумфальный футбол от Ярмоленко, Антонио – герой встречи, Кепа – не топ-вратарь

blog_ava
Беланда может принести Динамо кругленькую сумму
06:30
1789
Теги
Англия Украинцы за рубежом Андрей Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Вест Хэм - Челси Гари Линекер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
33
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук