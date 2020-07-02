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Лінекер присвятив Ярмоленку віршовані рядки після гола у ворота Челсі

2 липня 10:10 - Читать на русском
Лінекер присвятив Ярмоленку віршовані рядки після гола у ворота Челсі
Гарі Лінекер / Getty images

Колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер відреагував на переможний гол Андрія Ярмоленка у ворота Челсі (3:2).

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
89’ Андрій Ярмоленко
 
Вілліан 42’
Вілліан 71’
42’ Вілліан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
71’ Вілліан
89’ Андрій Ярмоленко

"Yarmolenko with a body blow against the flow. I know, I’ll go", – написав Лінекер у своєму Твіттері. На жаль, у перекладі рима втрачається: "Ярмоленко нищівним ударом пішов проти течії. Я знаю, я піду".

Гармата Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Челсі – 3:2

Нагадаємо, Ярмоленко став героєм Вест Хема у матчі 32-го туру АПЛ проти Челсі. Українець вийшов на заміну на 78-й хвилині, а наприкінці матчу забив переможний гол.

Завдяки перемозі над "синіми" Вест Хем набрав 30 очок і відірвався від зони вильоту на 3 пункти. В активі самого Ярмоленка у нинішньому сезоні тепер 4 голи та один асист у 17-и зустрічах.

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Теги
Англія Українці за кордоном Андрій Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Вест Хем - Челсі Гарі Лінекер
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