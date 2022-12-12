После вылета сборной Англии с ЧМ-2022 начались разговоры о возможном уходе Гарета Саутгейта с должности главного тренера и поиске кандидатов ему на замену. Высказался по поводу возможной рокировки и экс-форвард "трех львов" Гарри Линекер.

"Я надеюсь, что Саутгейт останется. Мне кажется, что он еще в процессе строительства команды.

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Сборную Англии сейчас уважают по всему миру. Англия не наслаждалась футболом национальной команды многие годы. В этот раз они не выиграли, вылетев в плей-офф, но они были близки, очень близки", – написал Линекер на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, Англия дошла до четвертьфинала ЧМ-2022, где потерпела поражение от Франции (1:2). Саутгейт еще не принял окончательного решения о продолжении сотрудничества с национальной командой. К слову, сборная Англии – соперник Украины по отбору на Евро-2024.

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