Еще один четвертьфиналист Мундиаля в Катаре может сменить главного тренера.

Футбольная ассоциация Англии (FA) определилась с главными кандидатами, которые могут заменить Гарета Саутгейта в случае ухода из национальной команды, сообщает The Telegraph.

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Среди главных претендентов называют: Брендана Роджерса, Маурисио Почеттино, Томаса Тухеля, а также нынешнего ассистента Саутгейта – Стива Холланда.

Технический директор FA Джон Макдермотт попытается убедить нынешнего наставника остаться в своей должности и доработать контракт, действующий до декабря 2024 года. Однако если Саутгейт все-таки уйдет, то Макдермотт начнет поиски соответствующего специалиста, который затем будет утвержден исполнительным директором Марком Буллингемом.

Напомним, сборная Англии дошла до четвертьфинала ЧМ-2022, где уступила Франции (1:2). Роковым стал промах Харри Кейна с пенальти в конце матча, который мог принести "трем львам" ничью и перевести игру в дополнительное время.

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