Після вильоту збірної Англії з ЧС-2022 розпочались розмови про можливий відхід Гарета Саутгейта з посади головного тренера і пошук кандидатів йому на заміну. Висловився щодо можливої рокіровки і екс-форвард "трьох левів" Гарі Лінекер.

"Я сподіваюсь, що Саутгейт залишиться. Мені здається, що він ще в процесі будівництва команди.

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Збірну Англії зараз поважають у всьому світі. Англія не насолоджувалась футболом національної команди протягом багатьох років. Цього разу вони не виграли, вилетівши у плей-офф, але вони були близькі, дуже близькі", – написав Лінекер на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, Англія дійшла до чвертьфіналу ЧС-2022, де зазнала поразки від Франції (1:2). Саутгейт ще не ухвалив остаточного рішення щодо продовження співпраці з національною командою. До слова, збірна Англії – суперник України у відборі на Євро-2024.

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