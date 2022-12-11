"Я думаю, что команда действительно улучшила свою игру по ходу турнира. Мы хотели набирать обороты матч за матчем, и мы это сделали. Не думаю, что мы выглядели растерянными. Есть много положительных моментов в том, какую игру нам удалось демонстрировать и, соответственно, много поводов для радости, особенно с учетом возраста многих игроков.

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Мы показывали стабильную игру, и футбол в матче с Францией – самый лучший в нашем исполнении на этом турнире. Мы играли против великой нации, но проиграли. Счет – все, что имеет значение в итоге.

Каждый раз, когда мы завершаем участие в турнирах, нужно время для того, чтобы принять правильные решения, потому что эмоционально ты одновременно испытываешь много разных чувств. Я хочу принять правильное решение, каким бы оно ни было, для команды, для Англии, для Футбольной ассоциации. Именно поэтому я должен быть уверен, что любое решение, которое я принимаю, будет верным. У меня уже есть опыт того, как изменились мои чувства сразу после завершения прошлых турниров", – цитирует Саутгейта ВВС.

К слову, известный инсайдер Николо Скира на своей странице в Твиттер сообщил, что позиция специалиста находится под вопросом. В ближайшие дни состоится встреча между тренером и Футбольной ассоциацией Англии, где будет обсуждаться будущее 52-летнего тренера.

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