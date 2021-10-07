Екс-гравець Лестера, Лідса, Тоттенхема й Барселони Гарі Лінекер розповів, кого вважає фаворитом на здобуття престижної нагороди.

"Конкурентам буде складно перевершити Мессі. Він провів прекрасну першу частину сезону 2020/21, а потім виграв Кубок Америки зі збірною Аргентини.

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Думаю, Бензема повинен бути в списку претендентів. У цьому немає сумнівів, я його дуже поважаю", – резюмував Лінекер в інтерв'ю Marca.

Нагадаємо, вже 8 жовтня буде оголошений увесь список номінантів на звання Найкращого гравця Європи. Церемонія нагородження відбудеться 29 листопада. Торік "Золотий м'яч" не вручали.

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