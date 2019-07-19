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Лілль погодився на умови Наполі щодо трансферу Пепе – форвард хоче грати в АПЛ

14:36 309 Читать на русском
Лілль погодився на умови Наполі щодо трансферу Пепе – форвард хоче грати в АПЛ
Ніколя Пепе / Фото ФК Лілль

Наполі має намір підсилити атакувальну лінію форвардом Ніколя Пепе, проте у гравця Лілля інші плани.

У таборі Лілля готові погодитись на пропозицію Наполі щодо підписання Ніколя Пепе, повідомляє AS.

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Керівництво італійського клубу готове заплатити за нападника 65 млн євро, а також додати до угоди свого хавбека Адама Унаса.

Сам Пепе категорично відмовляється одягати футболку італійського гранда. 24-річний форвард мріє перебратись в АПЛ, де в його послугах зацікавлені Ліверпуль та Арсенал.

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Нагадаємо, минулого сезону Ніколя Пепе провів за Лілль 41 поєдинок в усіх турнірах, де забив 23 голи та віддав 12 результативних передач. Також нападник став другим найкращим бомбардиром Ліги 1 сезону 2018/19.

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