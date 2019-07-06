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Ливерпуль провел переговоры с Пепе, – президент Лилля

11:13 77 Читати українською
Ливерпуль провел переговоры с Пепе, – президент Лилля
Николя Пепе / Yahoo Finance

Президент Лилля Жерар Лопес прокомментировал интерес к полузащитнику Николя Пепе со стороны Ливерпуля.

"Я знаю, что были переговоры с игроком, но не с клубом. В Ливерпуле есть футболисты на этих позициях, но я знаю, что они могут купить игрока, если кто-то из них уйдет.

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У нас было два предложения к Кубку африканских наций. Посмотрим, что будет после турнира. Я намеревался выяснить, можем ли мы что-то сделать до Кубка, но агенты, с которыми у нас хорошие отношения, попросили у нас немного времени, чтобы рассмотреть другие варианты.

Рынок есть рынок. Я никогда не говорил, что Пепе стоит 80 млн евро. В одном из интервью я сказал, что он стоит от 40 до 80 млн. Это была шутка", – рассказал Лопес в комментарии RMC Sport.

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Трансферы Ливерпуль Ливерпуль Лилль Лилль Англия Трансферы Ливерпуля Николя Пепе Николя Пепе
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