Страсбур проиграл Лиллю в рамках 11 тура чемпионата Франции. Счет и отчет о матче – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 11 тур

Страсбург – Лилль – 0:3

Голы: Дэвид, 41, 77, Кабелья, 80

Предыдущие 8 матчей команда Паулы Фонсеки чередовала победы и поражения. Сегодня "качели" закончились, ведь Лилль победил во второй раз подряд. Страсбур, только в предыдущем туре одержавший дебютную победу в сезоне, ожидаемо ничего не сумел противопоставить более статусному сопернику.

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Лилль вполне мог снимать вопрос о победителе отчетной встречи еще в первом тайме, но забил лишь один гол. Джонатан Дэвид реализовал пенальти, который для него заработал Исмаили. Бывший легионер Шахтера был безапелляционно лучшим игроком на поле. По оценкам статистических порталов бразильца опередил только Дэвид. И это только благодаря дублю.

Во втором тайме подопечные Паулу Фонсеки сознательно отдали инициативу сопернику, получив возможность действовать на контратаках. Лилль безупречно защищался (Страсбур так и не нанес ни одного удара в створ ворот) и хладнокровно распоряжался своими моментами. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу "догов", которые набрали 19 очков и снова приблизились к зоне еврокубков. Страсбург пока сохранил за собой 15 место.