Скандальная суперзвезда намерена покинуть ПСЖ не по футбольным причинам, связывая это с "фабрикой троллей", которую якобы нанимало руководство парижан для травли Мбаппе, сообщает L`Equipe.

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Килиан рассматривает вариант с разрывом контракта, что заставит нападающего выплатить безумную сумму ПСЖ, которая превысит его зарплату за этот период. Юристы Мбаппе работают над делом по "фабрике троллей", и если получится доказать причастность боссов ПСЖ, то форвард сможет беспрепятственно покинуть клуб. Более вероятным называют уход Мбаппе летом, а не зимой, как отмечалось ранее.

Килиан провел 13 матчей за парижский клуб в текущем сезоне, в которых отличился 12 голами.

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