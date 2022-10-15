Страсбур поступився Ліллю в рамках 11-го туру чемпіонату Франції. Рахунок та звіт про матч – у цій новині на "Футбол 24".

Ліга 1, 11 тур

Страсбур – Лілль – 0:3

Голи: Девід, 41, 77, Кабелья, 80

Попередні 8 матчів команда Паули Фонсеки чергувала перемоги та поразки. Сьогодні "гойдалки" закінчилися, адже Лілль переміг вдруге поспіль. Страсбур, який лише у попередньому турі здобув дебютну перемогу в сезоні, очікувано нічого не зумів протиставити більш статусному супернику.

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Лілль цілком міг знімати питання щодо переможця звітної зустрічі ще в першому таймі, а натомість забив лише один гол. Джонатан Девід реалізував пенальті, який для нього заробив Ісмаїлі. Колишній легіонер Шахтаря був безапеляційно найкращим гравцем на полі. За оцінками від статистичних порталів бразильця випередив лише Девід. І це лише завдяки дублю канадця.

У другому таймі підопічні Паулу Фонсеки свідомо віддали ініціативу супернику, отримавши можливість діяти на контратаках. Лілль бездоганно захищався (Страсбур так і не завдав жодного удару в площину воріт) і холоднокровно розпоряджався своїми моментами. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "догів", які набрали 19 очок і знову наблизилися зони єврокубків. Страсбур поки зберіг за собою 15-те місце.