Лилль объявил цену за молодого вингера Пепе – им активно интересуются топ-клубы Европы

Вингер Лилия Николя Пепе, скорее всего, летом переедет в один из топ-клубов Европи. Французский клуб объявил цену за игрока.

Лилль готов продать свою звезду Николя Пепе. По информации Football London, французский клуб хочет получить 50 млн евро.

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Ранее сообщалось об активном интересе со стороны Арсенала, Барселоны и мюнхенской Баварии.

Лилль в текущем сезоне сенсационно занимает 2 строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав 51 очко за 26 туров.

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