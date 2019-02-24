Кьеза заинтересовал ПСЖ

Атакующий полузащитник итальянской Фиорентины Федерико Кьеза попал в сферу интересов французского Пари Сен-Жермен.

Итальянский талант может переехать во Францию, сообщает Rai Sport.

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По информации издания, скауты парижан активно следят за Кьезой. Конкурентами ПСЖ в борьбе за ведущего исполнителя "фиалок" могут стать Наполи и английские гранды – Челси и Ливерпуль. Сам Кьеза ранее заявил, что не собирается покидать Фиорентину.

В сезоне 2018/19 атакующий хавбек провел 24 матча в Серии А, в которых забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач.

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