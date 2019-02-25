Лілль оголосив ціну за молодого вінгера Пепе – ним активно цікавляться топ-клуби Європи

Вінгер Лілля Ніколя Пепе, швидше за все, влітку переїде в один з топ-клубів Європи. Французький клуб оголосив ціну за гравця.

Лілль готовий продати свою зірку Ніколя Пепе. За інформацією Football London, французький клуб хоче отримати 50 млн євро.

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Раніше повідомлялось про активний інтерес з боку Арсенала, Барселони та мюнхенської Баварії.

Лілль у поточному сезоні сенсаційно займає 2 сходинку в турнірній таблиці Ліги 1, набравши 51 очко за 26 турів.

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