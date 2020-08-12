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Лихтштайнер завершил карьеру футболиста

16:40 - Читати українською
Лихтштайнер завершил карьеру футболиста
Штефан Лихтштайнер / Getty Images

Легендарный форвард сборной Швейцарии и экс-легенда Ювентуса Штефан Лихтштайнер решил повесить бутсы на гвоздь.

36-летний Лихтштайнер после долгих скитаний все же завершил карьеру футболиста, о чем сам сообщил в своем Instagram, опубликовав трогательное видео.

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"После нескольких недель размышлений я решил закончить игровую карьеру. В этом видео я хотел бы поблагодарить всех за невероятные эмоции, которые мы испытали вместе. Я горжусь тем путем, который мы прошли вместе. Начиная в Грассхоппере, продолжая в Лилле, Лацио, Ювентусе, Арсенале и заканчивая в Аугсбурге. И, конечно, эти годы в сборной. Большое спасибо вам за все. Люблю вас всех. Пока!", – сказал Лихтштайнер.

Отметим, что швейцарец наибольшую част клубной карьеры провел в Ювентусе. На его счету также более 100 матчей за сборную Швейцарии. Последним клубом защитника был немецкий Аугсбург.

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