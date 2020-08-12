Ліхтштайнер завершив кар'єру футболіста

36-річний Ліхтштайнер після довгих поневірянь все ж завершив кар'єру футболіста, про що сам повідомив у своєму Instagram, опублікувавши зворушливе відео.

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"Після кількох тижнів роздумів я вирішив закінчити ігрову кар'єру. У цьому відео я хотів би подякувати всім за неймовірні емоції, які ми переживали разом. Я пишаюся тим шляхом, який ми пройшли разом. Починаючи з Грассгоппера, продовжуючи Ліллем, Лаціо, Ювентусом, Арсеналом і закінчуючи Аугсбургом. І, звичайно, ці роки в збірній. Велике спасибі вам за все. Люблю вас усіх!", – сказав Штефан Ліхтштайнер.

Зазначимо, що швейцарець найбільшу частину клубної кар'єри провів у Ювентусі. На його рахунку також понад 100 матчів за збірну Швейцарії. Останнім клубом захисника був німецький Аугсбург.

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