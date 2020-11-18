Ліга націй, дивізіон А. 6 тур

Група 1

Боснія і Герцеговина – Італія – 0:2

Голи: Белотті, 22, Берарді, 68

Польща – Нідерланди – читайте окремий звіт на "Футбол 24"

Група 2

Англія – Ісландія – 4:0

Голи: Райс, 20, Маунт, 24, Фоден, 80, 84

Вилучення: Севарссон, 54

Бельгія – Данія – 4:2

Голи: Тілеманс, 3, Лукаку, 57, 69, де Брюйне, 87 – Вінд, 17, Шадлі, 86 (авт)

У квартеті 1 турнірне значення мав лише поєдинок у Брюсселі, де збірна Бельгії приймала Данію. Саме ці дві команди розігрували путівку до фіналу чотирьох, при цьому розклад був дуже простий – данців влаштовувала тільки перемога, тоді як підопічним Роберто Мартінеса було достатньо і нічиєї.

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Команди розпочали без розвідки і швидко обмінялися результативними ударами – на фірмовий гол Тілеманса дальнім пострілом своїм м'ячем відповів Вінд. Перший тайм так і завершився, а по перерві бельгійці знову вийшли вперед – Лукаку не без проблем, але все ж пробив Шмейхеля. Згодом він же ударом головою оформив дубль та, фактично, вирішив долю протистояння та першого місця в групі. На останніх хвилинах команди ще раз обмінялися голами – відзначимо помилку Тібо Куртуа, який пропустив м'яч під ногою після пасу Шадлі і організував автогол. Втім, це не вплинуло на підсумковий результат – перемога Бельгії 4:2.

Матч Англія – Ісландія мав дати відповідь лише на одне питання – чи зуміють вікінги нарешті здобути перше очко в Лізі націй. Саме ісландці – єдина команда Ліги націй, яка програла всі матчі обох розіграшів. А от турнірного значення гра вже не мала, адже британці гарантували собі лише третє місце, а Ісландія без варіантів замикала турнірну таблицю.

Схоже, підопічні Саутгейта зберегли більше мотивації. До 25-ї хвилини у воротах острів'ян побували два м'ячі. Спершу Райс замкнув подачу зі штрафного, а практично тут же Маунт вразив той самий дальній кут. По перерві вікінги ще й залишилися вдесятьох – червону отримав Севарссон. Після цього все стало зрозуміло – тим більше, що Англія провела ще два голи зусиллями Фодена. Ісландія знову програла та знову завершила Лігу націй без очок, закономірно вилетівши в Лігу B.

Група 2 мала більшу турнірну інтригу – тут на першу позицію претендували Італія (9 очок перед останнім туром) Нідерланди (8 балів) та Польща (7 пунктів). "Скуадра адзурра" опинилася у найкращій ситуації, адже протистояла аутсайдеру групи – Боснії та Герцеговині, яка втратила всі шанси навіть на 3 місце. Італійців для першого місця влаштовувала навіть нічия, але лише за умови, що поляки відберуть очки у Нідерландів.

Італія прогнозовано пішла вперед і забила на 22-й хвилині. Белотті ефектно в падінні замкнув пас Інсіньє. В другому таймі команда Манчіні подвоїла свою перевагу – Берарді класним ударом з льоту зробив рахунок 2:0. Перемога забезпечила "Скуадрі Адзуррі" перше місце квартету та місце у фіналі чотирьох. Боснія вилетіла з еліти.

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