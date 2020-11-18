Польща у рідних стінах зустрічалась із Нідерландами. Примарні надії на вихід у фінал чотирьох були у обох команд, та й друге місце без бою віддавати ніхто не бажав, тому на полі з перших хвилин розгорнулась справжня битва. Господарі розпочали матч активніше і вже на 6-й хвилині змогли відкрити рахунок. Хатебург із Классеном обрізались на правому флангу і м'яч потрапив до Юзвяка, який на швидкості увірвався у карний майданчик та пробив у лівий нижній кут – шкіряний рикошетом від стійки влетів у сітку. Увесь перший тайм голандці відчайдушно намагались зрівняти і навіть створили кілька небезпечних моментів, але на перерву команди пішли за мінімальної переваги Польщі.

На початку другого тайму темп гри сильно сповільнився і гра перемістилась у центр поля. Також поляки втратили одного з ключових гравців – через травму був замінений Роберт Лєвандовскі. Затишшя тривало до 65-ї хвилини, поки не активізувались голандці. Кілька разів вони були близькі до забитого м'яча, але щоразу не вистачало зовсім трішки. На 77-й Беднарек сфолив у штрафному і привіз одинадцятиметровий – його без проблем реалізував Депай. Це додало сил та надії голандцям і вони знову ринулись у атаку. Вже за декілька хвилин навіс з кутового від Бергейса точним ударом головою замкнув Вейналдум – 1:2. Поляки намагались відігратись, але захист гостей стояв на смерть. Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Нідерландів – 1:2.

Таким чином, фінальна стадія у групі 1 дивізіону А виглядає так:

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