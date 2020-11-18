Ліга націй, 6 тур

Дивізіон B

Група 1

Австрія – Норвегія – 1:1

Голи: Грбіч, 90+4 – Захід, 61

Північна Ірландія – Румунія – 1:1

Голи: Бойс, 56 – Бікфалві, 81

Група 2

Чехія – Словаччина – 2:0

Голи: Соучек, 17, Ондрашек, 55

Ізраїль – Шотландія – 1:0

Гол: Соломон, 44

Група 3

Угорщина – Туреччина – 2:0

Голи: Шигер, 57, Варга, 90+5

Група 4

Ірландія – Болгарія – 0:0

Уельс – Фінляндія – 3:1

Голи: Вілсон, 29, Джеймс, 46, Мур, 84 – Пуккі, 63

Вилучення: Уронен, 12

Збідована Норвегія приїхала в Австрію резервом і ледь не вирвала перше місце. Нападник АПОЕЛа Гайяс Захід подарував гостям надію на вихід у елітний дивізіон, але для повного дива потрібно було забивати ще раз. Не склалося. Австрія навіть відігралася у компенсований час, тому може стримано святкувати підвищення. Битва аутсайдерів квартету не мала жодного значення, оскільки раніше Румунії присудили технічну перемогу над норвежцями у попередньому турі.

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Вінгер Шахтаря Манор Соломон забив розкішний сольний м'яч у ворота Шотландії, яка надто гучно святкувала вихід на Євро. "Тартанові" примудрилися програти два завершальні матчі Ліги націй, тому залишаються у дивізіоні В. Їхньою осічкою скористалися чехи. Соучек та Ондрашек забезпечили впевнену перемогу у своєрідному дербі зі Словаччиною, відправивши сусідів на нижчий "поверх".

Провал Росії давав Угорщині та Туреччині надії на перше місце групи 3. Більше пощастило підопічним Марко Россі, а от туркам доведеться йти на "перевиховання" у третій дивізіон – їх випередила збірна Сербії. Група 4 вийшла відверто нудною. Уельс швидко отримав чисельну перевагу над Фінляндією, тому реальної боротьби за лідерство не було. Ірландія та Болгарія видали єдиний "сухий" матч туру – вниз спускаються другі.

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