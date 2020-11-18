Ліга націй: Соломон покарав Шотландію, Угорщина скористалася провалом Росії, резерв Норвегії зупинився за крок від дива
18 листопада відбулися завершальні поєдинки групового етапу Ліги націй у дивізіоні B. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".
Ліга націй, 6 тур
Дивізіон B
Група 1
Австрія – Норвегія – 1:1
Голи: Грбіч, 90+4 – Захід, 61
Північна Ірландія – Румунія – 1:1
Голи: Бойс, 56 – Бікфалві, 81
Група 2
Чехія – Словаччина – 2:0
Голи: Соучек, 17, Ондрашек, 55
Ізраїль – Шотландія – 1:0
Гол: Соломон, 44
Група 3
Угорщина – Туреччина – 2:0
Голи: Шигер, 57, Варга, 90+5
Група 4
Ірландія – Болгарія – 0:0
Уельс – Фінляндія – 3:1
Голи: Вілсон, 29, Джеймс, 46, Мур, 84 – Пуккі, 63
Вилучення: Уронен, 12
Збідована Норвегія приїхала в Австрію резервом і ледь не вирвала перше місце. Нападник АПОЕЛа Гайяс Захід подарував гостям надію на вихід у елітний дивізіон, але для повного дива потрібно було забивати ще раз. Не склалося. Австрія навіть відігралася у компенсований час, тому може стримано святкувати підвищення. Битва аутсайдерів квартету не мала жодного значення, оскільки раніше Румунії присудили технічну перемогу над норвежцями у попередньому турі.
Сербія у рідних стінах принизила Росію, забивши п'ять голів – балканці не пустили росіян в еліту Ліги націй
Вінгер Шахтаря Манор Соломон забив розкішний сольний м'яч у ворота Шотландії, яка надто гучно святкувала вихід на Євро. "Тартанові" примудрилися програти два завершальні матчі Ліги націй, тому залишаються у дивізіоні В. Їхньою осічкою скористалися чехи. Соучек та Ондрашек забезпечили впевнену перемогу у своєрідному дербі зі Словаччиною, відправивши сусідів на нижчий "поверх".
Провал Росії давав Угорщині та Туреччині надії на перше місце групи 3. Більше пощастило підопічним Марко Россі, а от туркам доведеться йти на "перевиховання" у третій дивізіон – їх випередила збірна Сербії. Група 4 вийшла відверто нудною. Уельс швидко отримав чисельну перевагу над Фінляндією, тому реальної боротьби за лідерство не було. Ірландія та Болгарія видали єдиний "сухий" матч туру – вниз спускаються другі.
Ліга націй: жахлива помилка Куртуа не завадила Бельгії взяти перше місце, Італія у фіналі 4-х, Ісландія знову без очок