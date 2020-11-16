Команда таки поедет на матч последнего тура Лиги наций против Австрии, но в экспериментальном составе, сообщает сайт Норвежской федерации футбола.

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Из-за обнаруженного игрока с коронавирусом правительство страны фактически не пустило основу и тренера Ларса Лагербека за границу. Норвежцы уже пропустили матч с Румынией, однако на Австрию собрали другой состав. Его сформируют игроки молодежной сборной и легионеры, которые ранее вызов не получили. "Резервом" будет руководить тренер сборной U-21 Лайф Гуннар Смеруд.

Заметим, что даже в таких условиях норвежцы сохранили шансы на выход в элитный дивизион Лиги наций. Для этого хватит победы над Австрией с любым счетом, кроме 1:0. Совершать подвиг придется без главных звезд – Холанда, Эдегора и других.

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