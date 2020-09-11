"За последние полтора месяца нам удалось вернуть зрителей на трибуны в матчах УПЛ, первой и второй лиги там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Следующий шаг – возвращение болельщиков на международные матчи наших клубов и национальных сборных.

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Теперь ждем успешного проведения тестового матча со зрителями за Суперкубок УЕФА, который состоится в Будапеште 24 сентября. Если все пройдет хорошо, на что мы все очень надеемся, то скорее всего следующий этап – согласование УЕФА с национальными ассоциациями проведения со зрителями матчей еврокубков и поединков национальных сборных. При условии, что в стране это позволяет эпидемиологическая ситуация и есть соответствующее решение органов власти.

Сейчас наши клубы Шахтер, Динамо, Заря, Десна и Колос готовятся к первым матчам в еврокубках сезона 2020/21 и перспектива выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы при поддержке трибун для них очень важна. Очень важна активная поддержка болельщиков и для наших сборных. Прежде всего для главной команды, которая 10 и 13 октября сыграет два сверхсложных матча против Германии и Испании на НСК Олимпийский", – написал Павелко в своем Facebook.

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