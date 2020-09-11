"За останні півтора місяці нам вдалося повернути глядачів на трибуни в матчах УПЛ, Першої і Другої ліги там де це дозволяє епідеміологічна ситуація. Наступний крок — повернення вболівальників на міжнародні матчі наших клубів і національних збірних.

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Тепер чекаємо успішного проведення тестового матчу з глядачами за Суперкубок УЄФА, який відбудеться в Будапешті 24 вересня. Якщо все пройде добре, на що ми всі дуже сподіваємось, то найвірогідніше наступний етап — погодження УЄФА з національними асоціаціями проведення з глядачами матчів єврокубків та поєдинків національних збірних. За умови, що в країні це дозволяє епідеміологічна ситуація та є відповідне рішення органів влади.

Зараз наші клуби Шахтар, Динамо, Зоря, Десна і Колос готуються до перших своїх матчів у єврокубках сезону 2020/21 і перспектива виступів в Лізі чемпіонів і Лізі Європи за підтримки трибун для них дуже важлива. Надзвичайно важливою є активна підтримка вболівальників і для наших збірних. Насамперед для головної команди, яка 10 і 13 жовтня зіграє два надскладні матчі проти Німеччини і Іспанії на НСК Олімпійський", – написав Павелко у своєму Facebook.

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