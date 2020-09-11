Ліга націй: Павелко висунув ідею повернення глядачів на матчі збірної України
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко поділився думками щодо повернення вболівальників на стадіони.
"За останні півтора місяці нам вдалося повернути глядачів на трибуни в матчах УПЛ, Першої і Другої ліги там де це дозволяє епідеміологічна ситуація. Наступний крок — повернення вболівальників на міжнародні матчі наших клубів і національних збірних.
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Тепер чекаємо успішного проведення тестового матчу з глядачами за Суперкубок УЄФА, який відбудеться в Будапешті 24 вересня. Якщо все пройде добре, на що ми всі дуже сподіваємось, то найвірогідніше наступний етап — погодження УЄФА з національними асоціаціями проведення з глядачами матчів єврокубків та поєдинків національних збірних. За умови, що в країні це дозволяє епідеміологічна ситуація та є відповідне рішення органів влади.
Зараз наші клуби Шахтар, Динамо, Зоря, Десна і Колос готуються до перших своїх матчів у єврокубках сезону 2020/21 і перспектива виступів в Лізі чемпіонів і Лізі Європи за підтримки трибун для них дуже важлива. Надзвичайно важливою є активна підтримка вболівальників і для наших збірних. Насамперед для головної команди, яка 10 і 13 жовтня зіграє два надскладні матчі проти Німеччини і Іспанії на НСК Олімпійський", – написав Павелко у своєму Facebook.
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