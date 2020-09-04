"Я очень и очень рад за нашу сборную, за игроков, за Львов, который удачлив был, есть и будет для нашей сборной.

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Если бы была возможность оставить сегодняшнюю турнирную таблицу в группе... С такими командами в Лиге наций у нас первая позиция. Уверен, что это сюрприз для болельщиков, которые 10 месяцев не видели сборную и соскучились по ней.

Игра была против сильной и неудобной по стилю игры команды. Швейцария – одна из лидеров мирового футбола. Мы благодарны Львову за ту атмосферу, которую болельщики создали для игроков во время подготовки к игре. Конечно же, аура Арены Львов дала такую ​​же синергию для положительного результата", – сказал Павелко в комментарии ТК Футбол.

Напомним, сборная Украины сумела вырвать победу у Швейцарии (2:1) и возглавила турнирную таблицу своей группы.

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