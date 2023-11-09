Лига конференций: Виктория вышла в плей-офф, очередной провал Бешикташа, Тайсон забил за ПАОК
В четверг, 9 ноября, прошли поединки 4-го тура Лиги конференций 2023/24. Счета и обзор матчей в группах C, D, E, F, G и H читайте на "Футбол 24".
Лига конференций 2023/24. 4-й тур
Группа С
Астана – Балкани – 0:0
Виктория Пльзень – Динамо Загреб – 1:0
Гол: Хори, 35 (пен)
Группа D
Бешикташ – Будё-Глимт – 1:2
Голы: Бингол, 64 – Мумбанья, 38, 49
Удаление: Уйсал, 90+4
Группа E
Легия – Зрински – 2:0
Голы: Аугустиняк, 14, Жозуэ, 30 (пен)
Группа F
Ференцварош – Генк – 1:1
Голы: Пешич, 48 – Муньос, 62
Чукарички – Фиорентина – 0:1
Гол: Нзола, 8 (пен)
Группа G
ХИК – Айнтрахт Франкфурт – 0:1
Гол: Шаиби, 31
ПАОК – Абердин – 2:2
Голы: Тайсон, 23, Самот, 67 – Дук, 14, МакГрат, 70
Группа H
Норшелланн – Спартак Трнава – 1:1
Голы: Ингвартсен, 32 (пен) – Дюриш, 65
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Программу 4-го тура Лиги конференций в Казахстане открыли местные Астана и Балкани, которые голов так и не забивали. Ничья 0:0 – у обеих команд по 4 очка, но у Астаны преимущество благодаря выездной победе над Балкани в предыдущем туре. В другом матче группы C Виктория Пльзень минимально обыграла Динамо Загреб благодаря голу с пенальти. Богдан Михайличенко, которого в хорватском клубе окончательно "списали" по независимым от украинца причинам, не попал в заявку. Виктория набрала 12 очков и гарантировала себе первое место. Динамо Загреб с тремя баллами на дне.
Тайсон забил гол за ПАОК. Бывший лидер Шахтера и Металлиста сравнял счет в матче с Абердином, замкнув прострел партнера ударом в почти пустые ворота. Результативная перестрелка завершилась со счётом 2:2. ПАОК вышел в плей-офф. Как и Айнтрахт Франкфурт, который на выезде обыграл ХИК в рамках группы G.
Бешикташ дома проиграл Будё-Глимту. На дубль Мумбаньи турки ответили шедевром Бингола, однако для очков этого не хватило. Один балл после 4-х туров – обидчик Динамо потерял шансы на евровесну. Будё-Глимт поднялся на второе место.
Фиорентина минимально победила Чукарички благодаря голу в дебюте игры. У "фиалок" 8 очков и текущее первое место. Генк и Ференцварош разошлись миром и имеют по 6 баллов.
Легия возглавила группу Е благодаря победе над Зрински. Поляки набрали 9 баллов, у боснийцев 3 пункта. В квартете H Спартак Трнава набрал первые очки в групповом турнире. Ничья с Норшелланном – 1:1.
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