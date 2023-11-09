В четверг, 9 ноября, прошли поединки 4-го тура Лиги конференций 2023/24. Счета и обзор матчей в группах C, D, E, F, G и H читайте на "Футбол 24".

Лига конференций 2023/24. 4-й тур

Группа С

Астана – Балкани – 0:0

Виктория Пльзень – Динамо Загреб – 1:0

Гол: Хори, 35 (пен)

Группа D

Бешикташ – Будё-Глимт – 1:2

Голы: Бингол, 64 – Мумбанья, 38, 49

Удаление: Уйсал, 90+4

Группа E

Легия – Зрински – 2:0

Голы: Аугустиняк, 14, Жозуэ, 30 (пен)

Группа F

Ференцварош – Генк – 1:1

Голы: Пешич, 48 – Муньос, 62

Чукарички – Фиорентина – 0:1

Гол: Нзола, 8 (пен)

Группа G

ХИК – Айнтрахт Франкфурт – 0:1

Гол: Шаиби, 31

ПАОК – Абердин – 2:2

Голы: Тайсон, 23, Самот, 67 – Дук, 14, МакГрат, 70

Группа H

Норшелланн – Спартак Трнава – 1:1

Голы: Ингвартсен, 32 (пен) – Дюриш, 65

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Программу 4-го тура Лиги конференций в Казахстане открыли местные Астана и Балкани, которые голов так и не забивали. Ничья 0:0 – у обеих команд по 4 очка, но у Астаны преимущество благодаря выездной победе над Балкани в предыдущем туре. В другом матче группы C Виктория Пльзень минимально обыграла Динамо Загреб благодаря голу с пенальти. Богдан Михайличенко, которого в хорватском клубе окончательно "списали" по независимым от украинца причинам, не попал в заявку. Виктория набрала 12 очков и гарантировала себе первое место. Динамо Загреб с тремя баллами на дне.

Тайсон забил гол за ПАОК. Бывший лидер Шахтера и Металлиста сравнял счет в матче с Абердином, замкнув прострел партнера ударом в почти пустые ворота. Результативная перестрелка завершилась со счётом 2:2. ПАОК вышел в плей-офф. Как и Айнтрахт Франкфурт, который на выезде обыграл ХИК в рамках группы G.

Бешикташ дома проиграл Будё-Глимту. На дубль Мумбаньи турки ответили шедевром Бингола, однако для очков этого не хватило. Один балл после 4-х туров – обидчик Динамо потерял шансы на евровесну. Будё-Глимт поднялся на второе место.

Фиорентина минимально победила Чукарички благодаря голу в дебюте игры. У "фиалок" 8 очков и текущее первое место. Генк и Ференцварош разошлись миром и имеют по 6 баллов.

Легия возглавила группу Е благодаря победе над Зрински. Поляки набрали 9 баллов, у боснийцев 3 пункта. В квартете H Спартак Трнава набрал первые очки в групповом турнире. Ничья с Норшелланном – 1:1.

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