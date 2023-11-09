У четвер, 9 листопада, відбулися поєдинки 4-го туру Ліги конференцій 2023/24. Рахунки і огляд матчів у групах C, D, E, F, G та H читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій 2023/24. 4-й тур

Група С

Астана – Балкані – 0:0

Вікторія Пльзень – Динамо Загреб – 1:0

Гол: Хори, 35 (пен)

Група D

Бешикташ – Буде-Глімт – 1:2

Голи: Бінгол, 64 – Мумбанья, 38, 49

Вилучення: Уйсал, 90+4

Група E

Легія – Зрінські – 2:0

Голи: Аугустиняк, 14, Жозуе, 30 (пен)

Група F

Ференцварош – Генк – 1:1

Голи: Пешіч, 48 – Муньйос, 62

Чукарічкі – Фіорентина – 0:1

Гол: Нзола, 8 (пен)

Група G

ГІК – Айнтрахт Франкфурт – 0:1

Гол: Шаїбі, 31

ПАОК – Абердін – 2:2

Голи: Тайсон, 23, Самата, 67 – Дук, 14, МакГрат, 70

Група H

Норшелланн – Спартак Трнава – 1:1

Голи: Інгвартсен, 32 (пен) – Дюріш, 65

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Програму 4-го туру Ліги конференцій у Казахстані відкрили місцева Астана і Балкані, які голів так і не забивали. Нічия 0:0 – у обох команд по 4 очки, але Астана має перевагу завдяки виїзній перемозі над Балкані в попередньому турі. В іншому матчі групи C Вікторія Пльзень мінімально обіграла Динамо Загреб завдяки голу з пенальті. Богдан Михайліченко, якого у хорватському клубі остаточно "списали" через незалежні від українця причини, не потрапив до заявки. Вікторія набрала 12 очок і гарантувала собі перше місце. Динамо Загреб з трьома балами на дні.

Тайсон забив гол за ПАОК. Колишній лідер Шахтаря і Металіста зрівняв рахунок у матчі з Абердіном, замкнувши простріл партнера ударом у майже порожні ворота. Результативна перестрілка завершилася з рахунком 2:2. ПАОК вийшов у плей-офф. Як і Айнтрахт Франкфурт, який на виїзді обіграв ГІК у рамках групи G.

Бешикташ удома програв Буде-Глімту. На дубль Мумбаньї турки відповіли шедевром Бінгола, однак для очок цього забракло. Один бал після 4-х турів – кривдник Динамо втратив шанси на євровесну. Буде-Глімт піднявся на друге місце.

Фіорентина мінімально перемогла Чукарічкі завдяки голу в дебюті гри. У "фіалок" 8 очок і поточне перше місце. Генк та Ференцварош розійшлися миром і мають по 6 балів.

Легія очолила групу Е завдяки перемозі над Зрінські. Поляки набрали 9 балів, у боснійців 3 пункти. У квартеті H Спартак Трнава набрав перші очки в груповому турнірі. Нічия з Норшелланном – 1:1.

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