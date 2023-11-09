Лига Европы, 4-й тур

Группа B

Аякс – Брайтон – 0:2

Голы: Фати, 14, Адингра, 53

Группа G

Серветт – Шериф – 2:1

Голы: Рулье, 84, Бедиа, 90+2 (с пенальти) – Северин, 12 (автогол)

Славия – Рома – 2:0

Голы: Юречка, 49, Масопуст, 74

Группа H

Карабах – Байер – 0:1

Гол: Бонифейс, 90+4 (с пенальти)

Маурицио Сарри ошибочно назвал матч Славия – Рома товарищеским. Хоть Жозе Моуринью и произвёл ротацию состава, он сдержал своё слово: римляне не слили эту игру. Тот факт, что они так и не смогли добыть положительный результат в этой встрече объясняется лишь одним – сумасшедшим настроем хозяев на игру. Футболисты Славии взвинтили темп с первых минут и действовали очень агрессивно, на грани фола. В одном из эпизодов форвард Славии выбил мяч из рук резервного вратаря Ромы Свилара, и закатил его в ворота. Тифози Ромы могли испытать дежавю – "джаллоросси" вновь только оборонялись, как и в выездном матче с Интером. Ромелу Лукаку вышел в стартовом составе, но нанёс первый удар по воротам чешской команды только на 71-й минуте. Да и то он был заблокирован защитниками.

К тому моменту Славия уже вела в счёте – на 49-й минуте гостевая оборона проспала атаку, во время которой пражане нанесли два удара: Масопуст – головой, Юречка из пределов вратарской площади – ногой.

Позже Свилар оставил свою команду в игре, отразив сложный удар Провода. Но Масопуст свой гол в этой встрече всё же забил: на 74-й минуте ему удался пушечный удар из-за пределов штрафной.

Тем самым Славия сравняла счёт с Ромой по личным встречам. Благодаря этой победе "красно-белые" возглавили группу G благодаря лучшей разнице забитых мячей.

Аякс провёл первый еврокубковый матч под руководством нового главного тренера Джона ван'т Схипа. Несмотря на результат, амстердамцы продемонстрировали игровой прогресс. Именно они играли роль первой скрипки в этой встрече – Ансу Фати забил свой мяч на 14-й минуте после индивидуальной ошибки полузащитника хозяев Сильвано Воса. Бергейс, Хлинссон и Бробби свои возможности не реализовали...

При этом по ходу первого тайма черногорский арбитр дважды решил отказать Аякса в праве на пенальти. Мяч дважды встречался с руками игроков Брайтона в их штрафной, но оба раза приговора так и не последовало - "Йохан Кройф Арена" разрывалась от свиста.

В начале второго тайма Фати отметился ещё одним результативным действием – он оформил ассист на 21-летнего ивуарийца Адингра. Аякс так и не сумел исправить свою проблему с нереализацией...