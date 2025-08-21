Сегодня, 21 августа, состоялись первые матчи плей-офф квалификации Лиги конференций. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лига конференций 2025/26, квалификация, раунд плей-офф, первые матчи

Русенборг – Майнц – 2:1

Гол: Исламович, 43, (пен.), Сетер, 90 – Амири, 26

Вольфсберг – Омония – 2:1

Голы: Нвайву, 30, Зукич, 87 – Кулибали, 16

Гекен – ЧФР Клуж – 7:2

Голы: Густафсон, 2, 35, Андерсен, 18, Сванбек, 24, Брусберг, 49, Дембе, 61, 70 – Кореница, 38, Кордя, 50

Дьер – Рапид Вена – 2:1

Голы: Гаврич, 46, 82 – Вурмбранд, 61

Хамрун – РФШ – 1:0

Гол: Тиун, 55

Русенборг и Майнц в первом раунде противостояния не смогли выявить сильнейшего. Повели в счете немцы на 26-й минуте благодаря пушечному выстрелу Амири, который выигрывал Бундеслигу в сезоне 2023/24 в составе Байера. Однако, норвежцы отыгрались еще до перерыва – Исламович реализовал пенальти на 43-й минуте. Русенборг больше атаковал во второй половине и добился своего – Сетер на 90-й минуте принес победу в первом матче.

Экс-клуб Романа Безуса, Омония, уступила австрийскому Вольфсбергу – команды обменялись голами Нвайву и Кулибали еще в первом тайме, а Зукич в конце игры вырвал победу для австрийцев.

Самый результативный матч вечера устроили Гекен и ЧФР Клуж. Особенно отметим шведов, которые только в первом тайме забили четыре, на что Клуж ответил голом Кореницы. А во второй половине вообще устроили погром – общий счет 7:2.

Венгерский Дьёр переиграл венский Рапид. Первый тайм прошел без голов, а на старте второго Гаврич вывел венгров вперед. Австрийцы отыгрались благодаря голу Вурмбранда, но ближе к концу встречи Гаврич оформил дубль и принес победу Дьйору. А в битве жертв Динамо – Хамрун Спартанс и РФШ (уступили киевлянам в прошлом розыгрыше Лиги Европы) – победителем стала команда из Мальты. Единственный гол во встрече забил Тиун в начале второго тайма.

