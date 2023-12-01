Лига конференций 2023/24, 5 тур

Группа F

Фиорентина – Генк – 2:1

Голы: Мартинес Кварта, 45+4, Гонсалес, 82 (пен) – Каембе, 45

Чукарички – Ференцварош – 1:2

Голы: Аджич, 11 – Захариассен, 83, Пешич, 90+8

Группа H

Норшелланн – Фенербахче – 6:1

Голы: Хэй, 21, Свенссон, 25, Нюгрен, 55, 75, 86 Расмуссен, 66 – Батшуаи, 44

Спартак Трнава – Лудогорец – 1:2

Голы: Эрик Даниэль, 78 – Дуа, 74, Тисера, 90+5

Нереализованный пенальти: Вердон, 85 (Лудогорец)

В группе F Фиорентина и Генк обменялись голами на последних минутах первого тайма. Во второй раз забить "фиалки" смогли только в конце игры, да и то с пенальти. 2:1 – Фиорентина с 11 очками гарантировала себе первую позицию. Генк пока третий (6 баллов).

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В другом матче Чукармчки не удержали даже ничью с Ференцварошем и все еще не набрали ни одного очка в групповом турнире. У венгерской команды 9 баллов и матч с Фиорентиной в последнем туре. Тогда и решится, кто станет вторым – Генк или Ференцварош. Бельгийцам нужно выигрывать и ждать поражения венгров.

В квартете H Норшелланн дважды забил в ворота Фенербахче еще в первом тайме, но рано расслабился. За минуту турецкая команда забила дважды. К счастью для датчан, второй гол отменили из-за игры рукой. После перерыва хозяева устроили разгром, оформив еще четыре гола. 6:1 – черный день для Турции в еврокубках (несколько часов назад Бешикташ дома получил 0:5 от Брюгге).

Спартак Трнава досрочно потерял шансы на выход из группы, но дал бой Лудогорцу, борющемуся за путевку в плей-офф. Команда Игоря Пластуна (украинец на групповой турнир не заявлен) забила только на 74-й минуте. Словаки тут же отыгрались.

Лудогорец вырвал победу на 90+5 минуте, а перед тем еще и не забил пенальти. 1:2 – очень важная победа для болгарской команды. Теперь в последнем туре Лудогорцу нужно обыграть Норшелланн. После 5 туров у Норшелланна 10 очков, Фенербахче и Лудогорец имеют по 9, Спартак набрал один балл.

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