Ліга конференцій 2023/24, 5 тур

Група F

Фіорентина – Генк – 2:1

Голи: Мартінес Кварта, 45+4, Гонсалес, 82 (пен) – Каємбе, 45

Чукарічкі – Ференцварош – 1:2

Голи: Аджіч, 11 – Захаріассен, 83, Пешіч, 90+8

Група H

Норшелланн – Фенербахче – 6:1

Голи: Хей, 21, Свенссон, 25, Нюгрен, 55, 75, 86 Расмуссен, 66 – Батшуаї, 44

Спартак Трнава – Лудогорець – 1:2

Голи: Ерік Даніель, 78 – Дуа, 74, Тіссера, 90+5

Нереалізований пенальті: Вердон, 85 (Лудогорець)

У групі F Фіорентина та Генк обмінялися голами на останніх хвилинах першого тайму. Вдруге забити "фіалки" змогли тільки наприкінці гри, та й то з пенальті. 2:1 – Фіорентина з 11-ма очками гарантувала собі першу позицію. Генк поки третій (6 балів).

В іншому матчі Чукарічкі не втримали навіть нічию з Ференцварошем і все ще не набрали жодного очка у груповому турнірі. В угорської команди 9 балів і матч з Фіорентиною в останньому турі. Тоді й вирішиться, хто стане другим – Генк чи Ференцварош. Бельгійцям потрібно вигравати і чекати поразки угорців.

У квартеті H Норшеллан двічі забив у ворота Фенербахче ще в першому таймі, але зарано розслабився. Упродовж хвилини турецька команда забила двічі. На щастя для данців, другий гол скасували через гру рукою. По перерві господарі влаштували розгром, оформивши ще чотири голи. 6:1 – чорний день для Туреччини у єврокубках (кілька годин тому Бешикташ вдома отримав 0:5 від Брюгге).

Спартак Трнава достроково втратив шанси на вихід з групи, але дав бій Лудогорцю, який б'ється за путівку в плей-офф. Команда Ігоря Пластуна (українець на груповий турнір не заявлений) забила лише на 74-й хвилині. Словаки тут же відігралися.

Лудогорець вирвав перемогу лише на 90+5 хвилині, а перед тим ще й не забив пенальті. 1:2 – вкрай важлива перемога для болгарської команди. Тепер в останньому турі Лудогорцю потрібно обіграти Норшелланн. Після 5 турів у Норшелланна 10 очок, Фенербахче і Лудогорець мають по 9, Спартак набрав один бал.

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