Лига конференций, 5-й тур

Астон Вилла – Легия – 2:1

Голы: Диаби, 4, Морено, 58 – Мучи, 20

Айнтрахт – ПАОК – 1:2

Голы: Мармуш, 58 – Кендзёра, 55, Живкович, 73

Удален: Якич, 90+4

"Мы хотим отомстить Легии за поражение в Варшаве", – заявил Унаи Эмери перед повторным матчем и выпустил на поле разбавленный состав. Этого хватило для реванша: Диаби открыл счёт уже на четвёртой минуте. Легия сравняла счёт благодаря точному удару Мучи, но в начале второго тайма снова пропустила – от Алекса Морено. Так бирмингемцы не только отомстили своему обидчику, но досрочно гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги конференций. Легии же ещё придётся защитить вторую строчку – в последнем туре поляки примут на своём поле АЗ, который сохранил шансы на проход.

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В группе G Айнтрахт и ПАОК сражались за первое место в таблице – минимум второе обе команды гарантировали себе ещё до стартового свистка. Франкфуртская команда играла первым номером, но именно гостям удалось открыть счёт в матче – отличился бывший киевский динамовец Томаш Кендзёра. Он уличил момент и протолкнул мяч за ленточку, пока защитники Айнтрахта решали, кто из них разрядит обстановку.

Команда Дино Топпмеллера быстро сравняла счёт благодаря связке Шаиби-Мармуш, но на большее хозяева не сподобились. А вот гости и вовсе второй мяч забили - Живкович удачно сыграл на добивании. Благодаря этой победе ПАОК вышел прямиком в 1/8 финала – Айнтрахту придётся сразиться за это право в раунде плей-офф.

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