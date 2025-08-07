Лига конференций 2025/26, 3-й квалификационный раунд, первые матчи

Араз – Омония – 0:4

Голы: Лоизу, 13, 22, Эвандру, 55, Йоветич, 58

Арис – АЕК – 2:2

Голы: Какулис, 18, Голдсон, 31 – Роберто Перейра, 9, Рельвас, 14

Жальгирис Каунас – Арда – 0:1

Гол: Вутов, 53

Удаление: Павлович, 2 (Жальгирис Каунас)

Милсами – Виртус – 3:2

Голы: Нваэзе, 31, Хали, 61, Ндон, 89 – Скаппини, 51, 73, (пен.)

Удаления: Кобец, 45+1, Такьи, 83 (оба – Милсами)

Русенборг – Хаммарбю – 0:0

Острава – Аустрия – 4:3

Голы: Когут, 36, Бухта, 45, Голцер, 49, Прекоп, 82 – Мелоун, 4, Фиц, 67, Саркария, 79

Омония на выезде не испытывала проблем против азербайджанского Араза. Уже в первом тайме Лоизу оформил комфортный перевес для бывшей команды Романа Безуса, отличившись дублем еще до перерыва. Эвандру после перерыва оформил разгром, а спустя 3 минуты ассистировал Йоветичу, установив окончательный счет – 0:4 в пользу Омонии.

Белорусы проиграли полупрофессионалам – фарерцы борются за матчи против команды Ла Лиги

Огненный матч выдали кипрский Арис и греческий АЕК. Уже на 14-й минуте греки вели в счете 2:0 благодаря голам Роберто Перейры (экс-игрок Ювентуса) и Рельваса. Какулис спустя 4 минуты сократил отставание, а Голдсон выровнял положение еще до перерыва. Во втором тайме в составе Ариса появился экс-форвард сборной России Александр Кокорин, что и отразилось на счете – 2:2 продержалось до финального свистка.

Жальгирис Каунас и Арда (Болгария) удивили еще в самом начале матча. 2 минута – литовцы остались в меньшинстве, Павлович получил прямую красную. Впрочем, первый тайм голов не подарил. А во второй половине Арда вырвала победу благодаря голу Вутова. Русенборг и Хаммарбю оставили самое интересное на вторую игру – ничья 0:0 в первом матче.

Молдавский Милсами в меньшинстве вырвал победу над Виртусом из Сан-Марино. В первом тайме Нваэзе открыл счет в игре, но молдаване остались в меньшинстве из-за удаления Кобца. Виртус сравнял счет на старте второй половины благодаря голу Скаппини, но Милсами в меньшинстве умудрился снова выйти вперед – отличился Хали. Скаппини оформил дубль, реализовав пенальти. Молдаване доигрывали вдевятером – Такьйи получил две желтые за 3 минуты. А Ндон на 89-й минуте вырвал победу для Милсами.

Чешская Острава и Аустрия устроили настоящий триллер. Австрийцы вышли вперед уже на 4-й минуте, отличился Мелоун с ассиста Фица. Однако, уже до перерыва Острава вела в счете, забили Когут и Бухта. А на старте второй половины Голцер увеличил преимущество чехов. Фиц сократил отставание на 61-й минуте, а на 79-й помог сравнять счет, ассистировав Саркарии. Однако, уже через 3 минуты Прекоп вывел Остраву вперед. В итоге, команда из Чехии удержала победный счет.

