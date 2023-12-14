В четверг, 14 декабря, прошли матчи 6 тура Лиги конференций. Счета и обзор поединков в группах E, F, G и H читайте на "Футбол 24".

Лига конференций 2023/24, 6 тур

Группа E

Зрински – Астон Вилла – 1:1

Голы: Малекинушич, 87 – Дзаньоло, 61

Легия – АЗ – 2:0

Голы: Рибейру, 34, Крамер, 81

Удаление: Мартинс Инди, 53 (АЗ)

Группа F

Генк – Чукарички – 2:0

Голы: Хейнен, 21, Пейнтсил, 57

Нереализованный пенальти: Пейнтсил, 9 (Генк)

Удаление: Галларса, 35 (Генк)

Ференцварош – Фиорентина – 1:1

Голы: Захариассен, 48 – Раньери, 73

Группа G

Абердин – Айнтрахт Франкфурт – 2:0

Голы: Дак, 41, Шоклер, 74

ПАОК – ХИК – 4:2

Голы: Оздоев, 37, Константелиас, 47, Тойвио, 53 (авт), Мург, 85 – Радулович, 6, Хетемай, 90 (пен)

Группа H

Лудогорец – Норшелланн – 1:0

Гол: Пьотровски, 79

Фенербахче – Спартак Трнава – 4:0

Голы: Кадиоглу, 36, Тадич, 48 (пен), Джеко, 60, 61

Группа E

Матч в Варшаве между Легией и АЗ был сверхпринципиальным, ведь поединок первого круга завершился скандалом. После игры вспыхнула потасовка, в которой досталось даже президенту Легии, а двух футболистов польской команды (Жозуэ и Панкова) арестовали. Сегодня оба вышли в старте, а нидерландцам нужна была только победа, чтобы занять второе место. Добыть ее не получилось – Легия взяла верх со счетом 2:0 и со второго места вышла в плей-офф.

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Другой матч между Зрински и Астон Виллой завершился мини-сенсацией. На гол Николо Дзаньоло боснийцы ответили своим точным ударом на последних минутах. 1:1 – на турнирный расклад это не повлияло. Астон Вилла с первого места вышла в 1/8 финала. Зрински завершил евросезон на последней позиции группы.

Группа F

Фиорентина досрочно вышла в плей-офф, но могла помочь Генку занять второе место. Для этого бельгийцам нужно было побеждать аутсайдера группы и ждать поражения Ференцвароша. Генк даже в меньшинстве разобрался с Чукаричками, завершившими групповой турнир с нулем очков, но помощи от "фиалок" не дождался.

Фиорентина пропустила первой от Ференцвароша, однако отыгралась, чем спасла первое место группы и прямую путевку в 1/8 финала. Венгры сыграют в плей-офф.

Группа G

Здесь интриги уже не было. ПАОК досрочно гарантировал себе первое место, а Айнтрахт – второе. Абердин и ХИК потеряли шансы на проход в плей-офф. Шотландцы сумели хлопнуть дверью, обыграв Айнтрахт (2:0). ХИК забил первым в Греции, но ПАОК с Тайсоном и Кендзерой оформили 4 ответных гола. Бывшая звезда Шахтера отдал голевой пас. Соответственно, финны финишировали последними, а Абердин занял третье место и тоже завершил выступления в Лиге конференций.

Группа H

В этом квартете на две путевки претендовали Норшелланн, Лудогорец и Фенербахче. Лучшая ситуация была у турок – победа над Спартаком Трнава гарантировала им минимум второе место, а вот Норшелланн и Лудогорец, настроенный попрощаться с Игорем Пластуном, "рубились" в очном матче. Фортуна улыбнулась Лудогорцу, который забил победный гол на 79-й минуте и поднялся сразу на первое место. Лидировавший перед последним туром Норшелланн вылетел.

Фенербахче, в составе которого вышел экс-лидер Шахтера Фред, со своей задачей справился без проблем, обыграв аутсайдера группы со счетом 4:0. Стоит отметить дубль 36-летнего Эдина Джеко, забившего дважды за две минуты. Фенербахче со второй позиции вышел в плей-офф и сыграет в стыковых матчах против команды, которая опустится из Лиги Европы.

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